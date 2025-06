Confronto entre Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes reacende rivalidade iniciada em 2023

Quis o destino que a Copa do Mundo de Clubes fosse mais um palco da grande rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. Neste sábado, às 13h (de Brasília), paulistas e cariocas se enfrentarão em mais um episódio do duelo que se acirrou nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2023.

O jogo deste sábado, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, será o confronto de maior notoriedade entre os dois. Assim, a Gazeta Esportiva relembra como foi a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras nos últimos dois anos. Veja abaixo:

Brasileirão 2023

Com a compra do Botafogo pelo americano John Textor em 2022, o Fogão passou a figurar com protagonismo no cenário nacional. Em 2023, a equipe carioca fez um primeiro turno impecável no Brasileirão ? o melhor da história da competição ? e enfrentou os palmeirenses no Allianz Parque, na 12ª rodada. Com um gol de Tiquinho Soares, o Alvinegro venceu o Palmeiras e disparou ainda mais na liderança.

Entretanto, após os primeiros 19 jogos muito bons, o Botafogo caiu drasticamente de rendimento na segunda metade do campeonato, perdendo a cada rodada a grande vantagem que havia construído.

Eis que veio a vingança palmeirense. Pela 31ª rodada, Botafogo e Palmeiras ocupavam, respectivamente, a liderança e a vice-liderança do campeonato. Atuando em casa, o Fogão abriu 3 a 0 no primeiro tempo e parecia ter liquidado o jogo ? e talvez o campeonato. Entretanto, o Verdão conseguiu uma virada histórica nos 45 minutos finais e venceu o duelo por 4 a 3.

Depois dessa partida, o Botafogo entrou em colapso e perdeu um título que muitos já consideravam certo. O campeão foi o próprio Palmeiras.

John Textor x Leila Pereira

Após a perda do título do Brasileirão de 2023, John Textor acusou o Palmeiras de ter sido supostamente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados. A mandatária do Verdão, Leila Pereira, exigiu a apresentação de provas ? que não foram fornecidas por Textor. A partir daí, a relação entre ambos se deteriorou.

Textor, então, apresentou um relatório elaborado por uma empresa chamada "Good Game!", no qual apontava comportamentos suspeitos de atletas envolvidos em partidas do Palmeiras. Como resposta, Leila Pereira chamou o dono da SAF do Fogão de "desequilibrado".

Em 2024, Textor intensificou suas acusações. Durante a CPI motivada pelo relatório da empresa norte-americana, o dirigente voltou a afirmar que o Palmeiras estava envolvido em partidas manipuladas. Leila e o Verdão não deixaram barato e processaram o empresário.

A partir disso, Textor e Leila cortaram relações e passaram a criticar um ao outro publicamente diversas vezes. A tensão também alimentou a rivalidade entre as torcidas, que passaram a hostilizar os dirigentes em jogos fora de casa.

2024: A vingança do Botafogo

Após o doloroso fim da temporada de 2023, o Botafogo se vingou um ano depois. Mais reforçado e sob o comando de um novo treinador, o Glorioso voltou a bater de frente com o Palmeiras.

De forma precoce, os times se enfrentaram logo nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Fogão venceu o jogo de ida no Estádio Nilton Santos e chegou a São Paulo com a vantagem do empate. Após abrir 2 a 0, os cariocas cederam o empate, mas suportaram a enorme pressão da equipe de Abel Ferreira. Posteriormente, o Botafogo se sagraria campeão da competição.

No Brasileirão, o mesmo cenário se repetiu na reta final. Empatados em número de pontos, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque, pela 36ª rodada. Com muita tranquilidade e autoridade, o Fogão venceu por 3 a 1, encaminhando mais um título brasileiro para sua galeria de troféus.

Tira-teima no Mundial

Quis o destino que o tira-teima dessa rivalidade ocorresse nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Às 13h deste sábado, as equipes duelam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.