Como rebaixamento do Lyon, de Textor, afeta o Botafogo? Colunistas debatem

O Lyon, clube que pertence a John Textor - dono da SAF do Botafogo -, foi rebaixado à segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. No Cartão Vermelho, Rodrigo Mattos explicou como isso pode afetar o Botafogo.

O colunista explicou que as tentativas de John Textor para salvar o Lyon do rebaixamento, ou de mudar o cenário nos próximos anos, podem diminuir o investimento no Brasil.

Se esta situação for mantida, é um golpe duríssimo na Eagle Football e, a longo prazo, no Botafogo, que já é um clube que não tem contas publicadas aqui, está atrasando o pagamento do Almada - não pagou nada, contratou mais gente ainda.

Você tem dois problemas: com a venda do Crystal Palace, ele perde o pé na Premier League, só tem um clube francês, em uma liga com problemas. Se esse clube for para a segunda divisão, ele vai perder muita receita, tanto da Ligue One, como da Liga Europa. Aí, ele vai tirar dinheiro de vários lugares para salvar o Lyon, inclusive do Botafogo.

Rodrigo Mattos

