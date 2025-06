Com treino em dois turnos, Grêmio segue preparação visando sequência da temporada

O Grêmio segue se preparando para a sequência da temporada de 2025. Nesta terça-feira, com temperaturas mínimas chegando a 6°C e sensação térmica de 2ºC, a equipe realizou treino em dois turnos, um de manhã e outro à tarde, no CT Luiz Carvalho.

No turno da manhã, foi organizado um trabalho dividido em estações. Os circuitos físicos envolveram corridas em grupo, dinâmicas de agilidade e coordenação, além de trocas de passes curtos e cabeceios. Em paralelo, os goleiros realizaram atividades específicas.

Na sequência, os atletas foram divididos em grupos para novo exercício de trocas de passes, agora em pequenos quadrantes. Por fim, o grupo foi separado em quatro times para atividades técnicas em campo reduzido.

O treino realizado à tarde foi com foco na parte física do elenco gremista, que foi à academia do CT para exercícios de musculação.

O Grêmio volta a treinar nesta terça-feira, às 11h (de Brasília), com foco no aprimoramento físico, técnico e tático do time. A partir das 13h, o meio-campista Alex Santana será apresentado em coletiva de imprensa.

TREINO EM DOIS TURNOS! ?? Manhã de trabalhos técnicos no campo do CT Luiz Carvalho. À tarde, foco na força e na preparação física, com atividades na academia. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/Bc9JyL7ZxG pic.twitter.com/7u7AGnlIRX ? Grêmio FBPA (@Gremio) June 24, 2025

Calendário do Grêmio

Retornando das férias, o Grêmio volta suas atenções para a Recopa Gaúcha. A equipe comandada por Mano Menezes enfrenta o São José no dia 8 de julho, às 19h30, na Arena.

Na sequência, o Tricolor gaúcho visita o Cruzeiro no dia 13 de julho, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Grêmio ocupa a 11ª posição, com 16 pontos.