Com húngara, Luisa Stefani estreia com vitória no WTA de Bad Homburg

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 30ª do mundo, e a húngara Timea Babos (25ª no ranking) estrearam com vitória, nesta terça-feira, no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, evento sobre a grama e último preparatório para Wimbledon.

Stefani e Babos derrotaram a dupla da britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), e voltam a jogar por vaga nas semifinais já nesta quarta-feira, por volta das 8h (de Brasília), contra a dupla da japonesa Makoto Ninomiya (número 54 do mundo) e a norueguesa Ulrikke Eikeri (35ª do ranking).

"Boa estreia aqui. Fizemos um primeiro set sólido, com uma quebra. E no segundo tivemos várias oportunidades de quebrar o saque delas, que escaparam, mas mantivemos a calma e firmeza nos nossos games e assim fechamos bem o jogo no tie-break. Elas ganharam o torneio de Berlim semana passada, então vinham confiantes. Ótima vitória para começar o torneio e com bons ajustes da semana passada", destacou Stefani.

Fazendo história no tênis

A paulistana Luisa Stefani, 27 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos. Em 2022, foi campeã dos torneios WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai. Em 2023, conquistou os títulos dos WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide.

Iniciou a temporada de 2024 em grande estilo, vencendo o WTA 1000 de Doha, em apenas seu segundo torneio ao lado de Demi Schuurs. Também chegou às quartas de final do US Open e do Australian Open com a parceira holandesa. Foi semifinalista nos WTA 500 de Berlim e Estrasburgo.