Com faixa-preta no design, UFC lança cinturão exclusivo para o BJJ

O UFC deu mais um passo em sua expansão para além do MMA tradicional. Na véspera da realização do UFC BJJ 1, primeiro evento oficial da organização voltado exclusivamente ao jiu-jitsu, a entidade revelou os cinturões que serão entregues aos campeões inaugurais da nova modalidade (clique aqui ou veja abaixo).

Com um visual marcante em preto, vermelho e prata, o novo título carrega elementos tradicionais do BJJ, incluindo uma faixa-preta estilizada que remete às origens da arte suave. A iniciativa marca o compromisso do UFC em estabelecer uma presença sólida no cenário profissional do grappling.

Primeiro edição

O UFC BJJ 1 acontece nesta quarta-feira (25), com três cinturões em jogo. Mikey Musumeci e Rerisson Gabriel duelam na luta principal pelo título dos galos, enquanto Andrew Tackett e Andy Varela disputam o cinturão dos meio-médios no 'co-main event'. Já na luta de destaque da noite, Carlos Henrique enfrenta Danilo Moreira pelo título inaugural da divisão dos leves.

Após experiências bem-sucedidas com os UFC Fight Pass Invitationals, o UFC agora formaliza sua entrada no universo do jiu-jitsu competitivo. A expectativa é que, com atletas de alto nível e estrutura semelhante à dos eventos de MMA, a nova empreitada ganhe espaço entre os fãs da luta agarrada.

Card completo do UFC BJJ 1

Cinturão peso-galo: Mikey Musumeci x Rerisson Gabriel

Cinturão peso meio-médio: Andrew Tackett x Andy Varela

Cinturão peso-leve: Carlos Henrique x Danilo Moreira

Peso-leve: Keith Krikorian x João Assonitis

Peso-mosca feminino: Cassia Moura x Talita Alencar

Peso meio-pesado: Filipe Pimentel x Pedro Machado

Peso-pena: Bella Mir x Carol Joia

Peso-leve: Keven Carrasco x Ty Costlow

The #UFCBJJ Championship Belt has ARRIVED ?

pic.twitter.com/r2OYXFXmA1

- UFC BJJ (@ufcbjj) June 24, 2025

