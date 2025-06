Professor que fez gol contra o Boca no Mundial se emociona: 'Surreal'

Christian Gray viveu uma tarde mágica nos Estados Unidos. O zagueiro do Auckland City marcou o único gol da equipe, que é amadora, no Mundial de Clubes durante o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors. Na saída do gramado, ele se emocionou.

Surreal. O melhor para mim é fazer esse clube feliz. Tem sido uma jornada longa e difícil. É muito legal ver a emoção do time, dos jogadores. Estou emocionado. Christian Gray, ao DAZN

Quem é Christian Gray?

Christian Gray tem 28 anos e atua como zagueiro no Auckland City. Essa, no entanto, não é a única profissão dele.

Gray é professor de educação física em duas escolas na Nova Zelândia. Ele atua na Mount Roskill Intermediate School e na Auckland Grammar School.

Christian Gray, zagueiro do Auckland City no Mundial, é professor na Nova Zelândia Imagem: Reprodução/Auckland Grammar School

Ele concilia os treinos e jogos do Auckland com a jornada como professor. O clube neozelandês se autodenomina amador e só jogou o Mundial por ser o melhor da Oceania no ranking da Fifa.

Christian sempre foi jogador semiprofissional. Antes de chegar ao Auckland City, ele passou por Team Wellington, Waitakere, Birkenhead, Eastern Suburbs e Hamilton, todos da Nova Zelândia. Os únicos times profissionais do país (Auckland FC e Wellington Phoenix) jogam no Campeonato Australiano — a Federação Australiana é filiada à Confederação Asiática de Futebol.

Auckland consegue empate heroico

O Boca Juniors saiu na frente no jogo disputado em Nashville. A equipe argentina contou com a sorte em lance de escanteio, e o goleiro Garrow marcou contra.

Gray anotou o gol do empate na etapa final. Aos nove minutos, ele subiu mais alto que Battaglia e testou firme para vencer Marchesín.

O jogo foi paralisado logo após o empate. Raios e uma tempestade de aproximaram do estádio Geodis Park e forçaram a paralisação.

O Auckland se segurou como pôde e garantiu o empate e seu único ponto no Mundial. A equipe havia sido goleada por Bayern de Munique (10 a 0) e Benfica (6 a 0) antes.