Chegada de Crespo é esperança para três esquecidos no São Paulo

A chegada do técnico Hernán Crespo representa esperança para ao menos três jogadores 'esquecidos' no São Paulo.

O lateral-direito Maik, o volante Luan e o meia Rodriguinho vivem a expectativa de mais chances com a troca de comando técnico. Do trio, somente Rodriguinho teve alguma chance com Luis Zubeldía.

Os três podem ser ajudados por outros fatores além da chegada de Crespo, como a saída de Igor Vinícius, a intenção de vender Pablo Maia e a iminente negociação de Alves com o CSKA.

Maik é o primeiro beneficiado dos acontecimentos recentes. Com a saída de Igor Vinícius, a expectativa é que o lateral de 20 anos suba de forma permanente ao time profissional. Ele ainda pode descer para pegar ritmo de jogo, mas deve fazer parte do elenco de cima que conta apenas com Cédric para a posição; Ferraresi se tornou lateral dentro do esquema de Zubeldía apenas.

O volante Luan é o mais ansioso para a chegada de Hernán Crespo. Reintegrado ao grupo, o jogador vem treinando forte, mas nunca foi relacionado pelo antigo treinador. Com Crespo, Luan viveu ótima fase e chegou a marcar na final do Paulista de 2021, quando o Tricolor saiu vitorioso.

Já o meia Rodriguinho vive de promessas não cumpridas. O jovem ouviu que seria mais utilizado nesta temporada, mas perdeu espaço para Alves — que agora deve sair para o CSKA (RUS). O meia segue esperando sua oportunidade, mas o São Paulo está no mercado em busca de mais um camisa 10.

Rodriguinho seria o reserva imediato de Oscar, que tem convivido com lesões. No entanto, ele próprio teve problemas físicos e ainda disputa espaço com Luciano, que pode atuar no setor central do campo, o que acaba deslocando Rodriguinho para o lado, onde não é a posição dele.