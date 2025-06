Gol no Botafogo pode equilibrar elite europeia e 'complicou' vida do Fla

O gol sofrido pelo Botafogo na derrota para o Atlético de Madri, ontem, permitiu uma projeção mais equilibrada dos principais europeus no chaveamento das oitavas de final do Mundial de Clubes e "complicou" mais a vida do Flamengo, que já está garantido em primeiro no grupo D.

O gol que mudou o cenário

O Botafogo começou a última rodada como primeiro do grupo B. Deste modo, ficaria do lado direito do chaveamento das oitavas e mandaria para o lado esquerdo o PSG, que se juntaria a outros times do primeiro escalão europeu, como Manchester City e Bayern de Munique — caso ambos avancem em primeiro em seus grupos.

Se o Botafogo passasse em primeiro, apenas o Real representaria o alto escalão europeu do lado direito da chave — isso se os espanhóis avançarem em primeiro no grupo H.

Tudo mudou com o gol do Atlético de Madri. A classificação do Botafogo em segundo jogou o PSG para o lado direito da chave, o que tornou o time francês um eventual rival do Flamengo nas quartas de final. Fla ou PSG ainda podem enfrentar o Real na semifinal.

O alto escalão europeu, muito provavelmente, ficará dividido: Bayern de Munique e Manchester City do lado esquerdo, e PSG e Real Madrid do lado direito.

Projeção do lado esquerdo da chave:

Palmeiras x Botafogo, Bayern x Chelsea, Inter x Fluminense e Manchester City x Al-Hilal.

Projeção do lado direito da chave:

PSG x Inter Miami, Flamengo x Benfica ou Boca Juniors, Borussia Dortmund x River Plate ou Monterrey e Real Madrid x Juventus.