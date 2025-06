Chaveamento do Botafogo até a final do Mundial: veja possíveis rivais

Do UOL, em São Paulo

Mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo garantiu um lugar no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras será o rival nas oitavas de final, sábado, às 13h (de Brasília).

O que aconteceu

Alvinegro conseguiu avançar em "grupo da morte". A equipe comandada por Renato Paiva somou seis pontos, mesmo número do líder do Grupo B, o Paris Saint-Germain.

Pelo menos um brasileiro já está garantido nas quartas de final. Como Botafogo e Palmeiras duelam entre si, um deles obrigatoriamente avançará à próxima fase.

O chaveamento indica duelo entre o 1º do Grupo C x 2º do Grupo D nas oitavas de final. Quem avançar neste confronto encara Palmeiras ou Botafogo nas quartas.

Bayern/Benfica (1º Grupo C) x Chelsea/Espérance (2º Grupo D)

O caminho da semifinal está desenhado, mas também necessita das definições dos grupos. Veja os possíveis cruzamentos abaixo:

Inter de Milão/River Plate/Monterrey (1º Grupo E) x Fluminense/Borussia Dortmund/Mamelodi Sundowns (2º Grupo F) Juventus/Manchester City (1º Grupo G) x Real Madrid/RB Salzburg/Al-Hilal (2º Grupo H)

Caso avance à decisão, o Glorioso enfrentará o vencedor do chaveamento oposto. Flamengo, Paris Saint-Germain e Inter Miami já estão classificados.

Chaveamento do Mundial de Clubes Imagem: Reprodução/Fifa

Times classificados e eliminados

Classificados

Palmeiras (primeiro colocado do Grupo A)

Inter Miami (segundo colocado do Grupo A)

Paris Saint-Germain (primeiro colocado do Grupo B)

Botafogo (segundo colocado do Grupo B)

Bayern de Munique

Flamengo (primeiro colocado do Grupo D)

Manchester City

Juventus

Eliminados