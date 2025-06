Técnico manda recado após classificação do Benfica: 'Precisam acreditar no trabalho'

A vitória do Benfica sobre o favorito Bayern de Munique e a classificação como o primeiro colocado do Grupo C para as oitavas de final do Mundial de Clubes fez o técnico Bruno Lage mandar um recado para os críticos que questionaram o seu trabalho nesta fase inicial da competição.

"Fizemos três jogos e ouvimos muitas críticas. Disseram que tínhamos de fazer mais gols no Boca Juniors (empate de 2 a 2) e que não passaríamos pelo Bayern. Ganhamos o jogo (diante dos alemães) e terminamos em primeiro lugar (na chave). O que poderíamos querer mais. Acreditem no nosso trabalho", disse o treinador em tom e desabafo após o 1 a 0 desta terça-feira.

Lage disse que o resultado foi merecido principalmente pelo que sua equipe fez no primeiro tempo. De acordo com o treinador, o Bayern não conseguiu encaixar seu estilo em campo.

"Fizemos o que tinha de ser feito no primeiro tempo. Marcamos o gol e perdemos outras duas grandes chances. Obrigamos o time deles a correr e ter de se defender", declarou.

Com passagem apagada pelo Botafogo, o comandante português fez um breve comentário sobre o desempenho dos times brasileiros no Mundial de Clubes e afirmou que o saldo é mais do que positivo.

"O Flamengo é uma boa equipe, o Botafogo faz um grande trabalho e o Palmeiras buscou um resultado de 2 a 2 contra o Inter de Miami e também se classificou. Os times do Brasil estão a fazer um grande campeonato e isso é muito bom", comentou.