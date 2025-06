'Brasileiros' da África, rivais do Flu são mal vistos por poder extra-campo

Sul-americanos à parte, o Mamelodi Sundowns é uma sensação do Super Mundial de Clubes da Fifa. O time da África do Sul ganhou uma partida (contra o Ulsan) e deu uma trabalheira para o Borussia Dortmund, caindo por 4 a 3. Será o rival do Fluminense em disputa direta por vaga nas oitavas de final do Mundial, nesta quarta, em Miami. O Flu só precisa de um empate, mas os africanos passam se vencerem.

Por causa do uniforme, que imita o da seleção brasileira, os Sundowns são chamados de "The Brazilians" na África do Sul. Mas não por isso tem qualquer simpatia dentro do país. Os mais populares são o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, de Joanesburgo, enquanto os Sundowns, da capital, Pretória, são considerados um sucesso "artificial".

Em 2004, o clube foi comprado pelo bilionário Patrice Motsepe, dono de uma das maiores mineradoras do continente. Com fortuna estimada em quase US$ 3 bilhões, ele entrou no ranking da Forbes como terceiro homem mais rico da África do Sul e nono de toda a África. Desde então, o Mamelodi passou por modernização, ampliação de infraestrutura e tudo isso acabou nos atuais oito títulos consecutivos no país.

Motsepe é parceiro de Gianni Infantino, presidente da Fifa, que não mediu esforços para que o magnata virasse também presidente da Confederação Africana de Futebol, o que ocorreu em 2021. Para "resolver" o óbvio conflito de interesses, Patrice colocou o filho, Tlhopie, para ser o CEO do Mamelodi Sundowns.

Por tudo isso, os Sundowns despertam torcida contra dentro do próprio país. Os detratores consideram que o clube é beneficiado por arbitragens e decisões extra-campo.

O técnico é o português Miguel Cardoso e o destaque é um brasileiro: Lucas Ribeiro, meio-campista que foi direto do Maranhãp para a Europa, antes de chegar à África. Outro brasileiro no elenco com minutagem é Arthur Salles, atacante revelado pelo Vasco e que jogou pelo Bahia.