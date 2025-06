Brasil enfrenta o Canadá pela VNL masculina: veja onde assistir

A Seleção Brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira a segunda etapa da Liga das Nações (VNL) de 2025. Desta vez, a equipe irá atuar na sede em Chicago, nos Estados Unidos.

Serão quatro jogos até domingo. No primeiro desafio, enfrenta o Canadá nesta quarta-feira, às 18 horas. Na sequência, terá pela frente China (na quinta), Itália (sábado) e Polônia (domingo).

Depois de três vitórias e uma derrota na etapa inicial, realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil ocupa a terceira colocação da VNL. A Polônia lidera o torneio, com o Japão no segundo lugar.

Veja a programação e onde assistir aos jogos do Brasil

Quarta-feira - dia 25

18h Brasil x Canadá



Onde assistir: SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming).

Quinta-feira - dia 26

18h Brasil x China



Onde assistir: SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming).

Sábado - dia 28

18h Brasil x Itália



Onde assistir: SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming).

Domingo - dia 29

18h Brasil x Polônia



Onde assistir: SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming).