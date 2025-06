Botafogo viaja à Costa Leste dos Estados Unidos para decisão contra o Palmeiras

Nesta terça-feira, o Botafogo embarcou com destino à Costa Leste dos Estados Unidos para encarar o Palmeiras, pelo jogo das oitavas de final do Super Mundial de Clubes.

O Fogão fez uma boa fase de grupos e se classificou em segundo lugar, com seis pontos, atrás apenas do Paris Saint-Germain pelos critérios de desempate.

Já o adversário terminou na ponta do Grupo A, com cinco pontos. O Verdão deixou para trás Inter Miami, Porto e Al-Ahly.

A partida entre as equipes está marcada para este sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem vencer, carimba a vaga nas quartas de final do torneio.