Boca leva gol de professor e empata com Auckland em eliminação melancólica

O Boca Juniors deu vexame, só empatou com o já eliminado Auckland City por 1 a 1, em Nashville, e caiu de forma melancólica na fase de grupos do Mundial de Clubes.

O Boca saiu na frente contando com a sorte. Garrow, goleiro do Auckland, fez gol contra após um cabeceio na trave de Di Lollo.

Mas o Auckland empatou com Christian Gray, que é professor na Nova Zelândia. Assim como os demais companheiros, ele concilia os treinos e jogos do time com outra profissão. A equipe se autodenomina amadora e conseguiu a vaga no Mundial por ser a melhor do ranking da Oceania na Fifa.

Tempestade "antecipou" eliminação do Boca. A queda de raios perto do estádio Geodis Park forçou a interrupção do jogo por 52 minutos. Neste intervalo, a partida entre Benfica e Bayern de Munique acabou com vitória portuguesa por 1 a 0, o que decretou a queda do Boca independentemente do seu resultado.

O Boca Juniors precisava vencer e torcer por uma derrota do Benfica para o Bayern. No entanto, os portugueses venceram os alemães e acabaram com qualquer possibilidade dos argentinos avançarem.

O Boca ainda precisaria vencer o Benfica no saldo de gols. Isso porque, se os argentinos vencessem e os portugueses perdessem, eles ficariam igualados em pontos e no confronto direto (2 a 2). A decisão iria para o segundo critério de desempate.

Como ficou o grupo C

Benfica - 7 pontos Bayern de Munique - 6 pontos Boca Juniors - 2 pontos Auckland City - 1 ponto

Como foi o jogo

Muita posse, muitos passes, poucos gols. Precisando de uma goleada — e de uma vitória do Bayern —, o Boca controlou, como era esperado, o primeiro tempo. Mas isso não significou um massacre. A equipe argentina tocou muito a bola, rondou a área do Auckland e só conseguiu criar perigo nos minutos finais. O único gol dos xeneizes na etapa inicial saiu com a ajuda da sorte. Do outro lado, o time neozelandês teve uma chance clara e só não deixou o seu porque Marchesín fez boa defesa. Enquanto isso, em Charlotte, o Benfica vencia o Bayern por 1 a 0 e já eliminava o Boca.

Cavani reage durante jogo entre Boca Juniors e Auckland City no Mundial Imagem: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

O que parecia impossível aconteceu na etapa final... e a chuva chegou. O Auckland City se arriscou em uma subida ao ataque no começo da etapa final. No escanteio, veio o cabeceio de Gray, que venceu Marchesín e anotou o primeiro gol do time neozelandês no Mundial. Logo em seguida, chegou a tempestade que forçou a paralisação do duelo. O jogo voltou depois de quase uma hora, e o Boca, já eliminado, até tentou a vitória, mas parou na defesa adversária, que se segurou e garantiu o empate heroico.

Lances importantes e gols

Que susto! O Auckland City mostrou suas garras no começo do jogo. A equipe neozelandesa avançou pela esquerda, e a bola sobrou para Murati na entrada da área. Ele chapou no canto esquerdo, Marchesín espalmou, e a zaga afastou.

Martela, martela e nada... O Boca Juniors empilhou finalizações até a metade do primeiro tempo. Foram chutes de longe, isoladas dentro da área, cabeçadas fracas e nada que superasse a defesa da equipe neozelandesa. Na melhor oportunidade Xeneize, Advínculo bateu no meio, Garrow errou ao tentar segurar e quase levou um frango.

Garrow (contra) coloca o Boca na frente: 1 a 0. Em cobrança de escanteio, Di Lollo subiu mais alto, cabeceou, e a bola bateu na trave direita de Garrow. Ela voltou na direção do goleiro, que tomou um susto, viu ela bater no seu corpo e entrar.

Jogadores do Boca Juniors comemoram gol marcado contra o Auckland City no Mundial de Clubes Imagem: FEDERICO PARRA/AFP

No travessão! Palacios recebeu na entrada da área e bateu colocado. A bola encobriu Garrow, tocou no travessão e voltou nas costas de Garrow. Dessa vez, o goleiro conseguiu evitar que ela entrasse.

De novo! Blanco cruzou da esquerda, e Merentiel se antecipou ao goleiro Garrow. Ele cabeceou firme, mas a bola explodiu no travessão.

Gray empata para o Auckland: 1 a 1. Em cobrança de escanteio, Lagos alçou a bola na área e encontrou Gray. O zagueiro ganhou de Battaglia perto da pequena área e cabeceou no canto esquerdo de Marchesín, que não chegou.

Gray comemora gol marcado pelo Auckland City contra o Boca Juniors no Mundial Imagem: ALEX GRIMM/Getty Images via AFP

Não valeu! Logo na volta após a parada, Zenon avançou pela direita, cruzou e Merentiel marcou. O lance foi anulado por toque no braço de Zenon antes do cruzamento.

Impressionante, Garrow. O goleiro neozelandês fez dois milagres na reta final. Primeiro, defendeu cabeceio de Braida que o encobria de mão trocada e, depois, voou no canto direito para espalmar chute de Advíncula.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 1 x 1 AUCKLAND CITY

Data e horário: 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Geodis Park, em Nashville (EUA)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Soderkvist (SUE)

VAR: Bram Van Driessche (BEL)

Gols: Garrow (contra, 25'/1°T), Gray (6'/2°T)

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Pellegrino e Blanco; Battaglia, Palacios, Velasco (Braida) e Zeballos (Zenon); Merentiel e Cavani (Giménez). Técnico: Miguel Ángel Russo

Auckland City: Garrow; Murati (Connolly), Mitchell, Gray, Boxall e Lagos (Lee); Ilich, Garriga (Vale), Yoo (Ellis) e Manickum (Zeb); Bevan. Técnico: Paul Posa