Bia vence a segunda na grama em 2025 e vai às oitavas em Bad Homburg

Após duas derrotas seguidas, Beatriz Haddad Maia voltou a vencer na grama em sua preparação para o Torneio de Wimbledon. Nesta terça-feira, a número 1 do Brasil e 21 do mundo superou a lucky loser (tenista que perde no qualifying, mas entra na chave principal graças a uma desistência de última hora) americana Ashlyn Krueger por 6/1 e 6/4 e avançou às oitavas de final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha.

Foi apenas a segunda vitória da paulista de 29 anos na grama na atual temporada. Bia começou sua campanha no piso com uma vitória no WTA 500 de Queen's, na Inglaterra, ao superar a tcheca Petra Kvitova em três sets. Depois, contudo, foi superada pela americana Emma Navarro. Na semana seguinte, a brasileira foi eliminada na rodada inicial no WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, pela americana McCartney Kessler.

Agora, em Bad Homburg, Bia vai enfrentar nas oitavas de final a ucraniana Elina Svitolina, 14ª colocada no ranking, que faz seu primeiro torneio na grama em 2025. Depois de alcançar as quartas de final de Roland Garros, a ex-top 5 retornou ao circuito apenas esta semana. Em sua estreia, ela passou pela belga Elise Mertens por 7/5 e 6/4.

Como aconteceu

Depois de salvar um break point com um ótimo forehand no terceiro game, Bia foi quem anotou a primeira quebra do duelo, o que aconteceu quando Krueger mandou uma bola na rede no quarto game. A brasileira consolidou sua vantagem pouco depois, confirmando seu serviço outra vez e abrindo 4/1. Bia estava bem nas devoluções e pressionava a oponente. Assim, no sexto game, quando Krueger mandou outra esquerda na rede, a paulista anotou mais uma quebra e abriu 5/1. O set acabou logo depois: 6/1.

Pouco mudou quando o segundo set começou. Logo no primeiro game, Krueger mandou mais três bolas na rede, e Bia anotou logo uma quebra de saque. A brasileira teve chances para aumentar sua vantagem ao longo do set, mas não conseguiu converter break points no terceiro e no quinto games. No sétimo, porém, Bia teve sucesso e abriu 5/2. Seu único momento de fragilidade na parcial veio no oitavo game, quando sacava para o jogo. Após cometer um par de erros, a brasileira viu Krueger fazer uma boa passada e devolver uma das quebras.

A americana ganhou confiança e atacou com mais agressividade no game seguinte e forçou Haddad Maia a sacar novamente para a partida. Desta vez, Bia não vacilou. Abriu 40/0 e, pouco depois, confirmou o serviço com um forehand vencedor e carimbou a vaga nas oitavas.