Benfica x Bayern de Munique: horário e onde assistir ao jogo no Mundial de Clubes

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam na tarde hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Benfica ainda não garantiu vaga nas oitavas de final, mesmo com a vitória na rodada passada diante do Auckland City. Um empate classifica os portugueses.

O Bayern quer confirmar os 100% de aproveitamento e a melhor campanha da 1ª fase. Os alemães marcaram 12 gols e sofreram apenas um, justamente na vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors na rodada anterior.

Benfica x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes 2025