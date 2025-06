Benfica apronta, vence Bayern e põe alemães no caminho do Flamengo

Imagem: KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

Diante de um Bayern (ALE) escalado com vários reservas, o Benfica (POR) surpreendeu, venceu por 1 a 0, e ficou com a liderança do Grupo C. O jogo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, fechou a participação das equipes na primeira fase.

Com o resultado, o Benfica chegou a sete pontos e superou o próprio Bayern (6) para ficar com a liderança da chave. Ambos garantiram vagas nas oitavas de final, eliminando Boca Juniors (ARG) e Auckland City (NZE).

O Flamengo, líder do Grupo D, será o adversário do Bayern na segunda fase do Mundial de Clubes. Já o rival do Benfica ainda não está definido: ele sai do duelo entre Espérance (TUN) e Chelsea (ING), que disputam a segunda vaga da chave dos rubro-negros.

Schjelderup abriu o placar para o Benfica logo aos 12 minutos de jogo. Os portugueses, apesar de ficarem menos tempo com a bola, foram mais perigosos no primeiro tempo, especialmente nos momentos iniciais, quando criaram as principais chances.

O goleiro Trubin, do Benfica, foi o grande nome da segunda etapa e manteve o 1 a 0. O Bayern acionou vários titulares, pressionou e até balançou as redes com Kimmich, mas o gol foi anulado.

Como foi o jogo

Desde os primeiros minutos, o Benfica mostrou que queria mais que o empate - que seria suficiente - e se lançou ao ataque. Com um bom volume de jogo, os Encarnados pressionaram e criaram três chances claras antes dos 20 minutos. Aos 12, Schjelderup abriu o placar para os portugueses.

O Bayern, por sua vez, controlou a posse de bola, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. A equipe alemã acabou ditando o ritmo mais lento dos 45 minutos iniciais, principalmente depois do início avassalador do Benfica.

Kompany lançou mão de três titulares para o início do segundo tempo, em busca, ao menos, do empate, que daria a primeira colocação aos alemães. Com Kane, Olise e Kimmich, os bávaros produziram mais no setor ofensivo em 10 minutos do que em todo o primeiro tempo, mas viram Trubin, goleiro benfiquista, brilhar, quando não pecaram nas finalizações.

Os alemães martelaram, mas não conseguiram o empate. Kimmich balançou as redes aos 15 minutos, mas o gol foi anulado. Pavlovic e Sané tiveram grandes chances, mas viram Trubin se tornar o nome do jogo, garantindo a vitória inesperada dos Encarnados.

Gols e principais lances

Uh! Aos 8 minutos, Di María dominou na entrada da área e bateu de esquerda, cruzado, no cantinho. Neuer se esticou todo e fez uma grande defesa.

1x0: Aos 12 minutos, Ausners recebeu na ponta direita, carregou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola chegou à segunda trave, onde Schjelderup chapou de primeira, no cantinho.

Trapalhada! Aos 20 minutos, Neuer saiu do gol para antecipar passe em profundidade e chutou nas costas de Upamecano. A bola subiu, encobriu o goleiro alemão e saiu pela linha de fundo do Bayern

Uh! Aos 5 minutos do 2º tempo, Kimmich deu ótimo passe para Sané, que ficou cara a cara com o goleiro. Ele bateu bem, mas Trubin se esticou e fez grande defesa.

Não valeu! Aos 15 minutos, Kimmich recebeu na entrada da área e bateu rasteiro, no cantinho de Trubin. O lance foi anulado por impedimento de Kane, que atrapalhou o goleiro.

Trubin! Aos 30 minutos, após cruzamento na área do Benfica, a defesa não conseguiu afastar e Pavlovic ficou com a bola perto da marca penal. Ele finalizou forte, mas o goleiro encarnado fez uma grande defesa.

Uh! No último lance, com Neuer na área, o Bayern quase marcou em cobrança de escanteio. Kane subiu na primeira trave, mas acertou a bola com o ombro e mandou para fora, muito perto da trave.

FICHA TÉCNICA

BENFICA (POR) 1 X 0 BAYERN DE MUNIQUE (ALE)

Data e horário: 24 de junho (terça), às 16h (de Brasília)

Competição: Mundial de Clubes, 3ª rodada do Grupo C

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos

Árbitro: François Letexier (FRA)

Cartões amarelos: Renato Sanches, Otamendi e Tiago Gouveia (BEN)

Gols: Schjelderup, aos 12 minutos do primeiro tempo;

Benfica: Trubin, Antonio Silva, Dahl e Otamendi; Aursnes, Barreiro, Renato Sanches (Bajrami) e Di Maria (João Rego); Pavlidis (Tiago Gouveia), Schjelderup (Akturkoglu) e Prestianni (Kokçu). Técnico: Bruno Lage

Bayern de Munique: Neuer, Raphael Guerreiro, Upamecano (Tah), Stanisic e Boey (Laimer); João Palhinha (Olise), Pavlovic e Bischof (Kimmich); Gnabry (Kane), Sané e Muller. Técnico: Vincent Kompany