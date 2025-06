Barcelona tenta contratação de volante Zé Lucas, promessa do Sport

O Barcelona busca a contratação do volante Zé Lucas, de 17 anos, que atualmente defende o Sport. Capitão na campanha do título do Sul-Americano sub-17, o jogador é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. A informação é do jornal espanhol Marca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Especulado pela equipe catalã, Zé Lucas é um dos jogadores mais importantes do Sport. Revelado nesta temporada, o volante de 17 anos já disputou oito partidas no Campeonato Brasileiro. Peça fundamental na equipe de Daniel Paulista, o atleta entrou no radar do Barcelona após o Sul-Americano sub-17.

No torneio pela Seleção Brasileira, Zé Lucas assumiu a titularidade na última fase, atuando em cinco partidas, incluindo nas semifinais e final. O volante foi o capitão da equipe.

O Barcelona espera fechar a negociação e contar com o jogador na próxima temporada, já que ele completa 18 anos apenas em 2026. Segundo o transfermarkt, Zé Lucas é avaliado em 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

Fase do Sport

Apesar da especulação de Zé Carlos, o Sport não vive bom momento. A equipe tem o pior início de Campeonato Brasileiro de sua história e amarga a última posição, com apenas três pontos em 11 rodadas.

O Sport busca uma reação após a retomada do Brasileirão, interrompido por conta do Mundial. Além do campeonato, o time também segue vivo na Copa do Nordeste e vai enfrentar o Ceará nas quartas de final, no dia 9 de julho, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.