Quem golear mais, leva: time amador pode 'definir' rival do Fla nas oitavas

O Auckland City, time amador da Nova Zelândia, deve ser o "fiel da balança" para definir quem será o adversário do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Quem vem por aí?

O Flamengo já garantiu o primeiro lugar do Grupo D do Mundial. Sendo assim, espera pelo segundo colocado da chave C nas oitavas de final. Boca Juniors e Benfica são os principais candidatos.

O Auckland tem acumulado goleadas. Foi superado por 10 a 0 e por 6 a 0 para Bayern de Munique e Benfica, respectivamente. Agora, enfrenta o Boca Juniors.

O Boca Juniors "joga a vida" contra os neozelandeses. A equipe argentina precisa golear e torcer por um derrota do Benfica para o Bayern.

Boca e Benfica ficarão empatados com quatro pontos se isso acontecer. Como eles empataram por 2 a 2 na primeira rodada, a decisão do classificado iria para o saldo de gols. Sendo assim, quem vencer o Auckland por mais, leva a vaga.

O cenário só não acontece se o Benfica não perder para o Bayern. Os portugueses garantem classificação sem depender do resultado do outro jogo se empatarem ou vencerem os alemães. Neste cenário, o Auckland não teria interferência.

Há também a possibilidade do Bayern enfrentar o Flamengo. Isso acontece se os alemães perderem para o Benfica.

Como está o grupo?

Bayern de Munique - 6 pontos Benfica - 4 pontos (+6 de saldo) Boca Juniors - 1 ponto (-1 de saldo) Auckland City - 0 pontos

Auckland é time amador

O amadorismo do Auckland City é declarado pelo próprio clube. A afirmação é uma das primeiras no site oficial do time neozelandês.

O Auckland City FC é um clube amador, com nossos jogadores tendo ocupações em tempo integral fora do futebol ou estudando de alguma forma. Auckland City

Os atletas levam vida de "jornada dupla" e conciliam os treinos e jogos com outras profissões. O elenco tem desde pintor até corretor imobiliário e barbeiro.