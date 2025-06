Athletico-PR oficializa Eduardo Freeland como novo diretor de futebol

O Athletico-PR tem um novo nome à frente da sua diretoria de futebol. O clube anunciou nesta terça-feira a contratação de Eduardo Freeland, de 45 anos, que já iniciou os trabalhos no CT do Caju. O dirigente chega para ocupar o cargo deixado por Rodrigo Possebon, demitido na última semana.

Freeland estava no Avaí desde junho de 2023 e se despediu do clube catarinense após conquistar o Campeonato Catarinense desta temporada. Apesar do título, sua passagem foi marcada por críticas da torcida por conta de contratações consideradas de baixo retorno técnico e financeiro. Ainda assim, o nome agradou à cúpula athleticana. Antes de ser oficializado, passou por entrevista com o presidente Mario Celso Petraglia e foi aprovado.

Formado em Educação Física e com especializações em gestão esportiva, o novo dirigente acumula passagens por clubes de peso no cenário nacional. No Botafogo, foi peça-chave no acesso à Série A em 2021, repetindo o feito no ano seguinte, desta vez pelo Bahia. Também trabalhou na base de Flamengo, Cruzeiro e do próprio Botafogo.

Eduardo Freeland é o nosso novo diretor de futebol. O profissional iniciou os trabalhos no CAT Caju nesta terça-feira. Bem-vindo ao Furacão ????? Eduardo Freeland tem 45 anos e estava no Avaí desde junho de 2023. O profissional também acumula trabalhos importantes no Botafogo... pic.twitter.com/TNSaN3RJOx ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 25, 2025

A chegada de Freeland ocorre em um momento de reconstrução no futebol do Furacão, que busca se reequilibrar após uma janela de transferências sem reforços. O novo diretor terá como missão liderar o processo de reformulação do elenco para a sequência da Série B ? o Athletico-PR, sexto colocado, enfrenta justamente o Avaí no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada, pela 13ª rodada da competição.

Apesar da curiosidade do confronto imediato entre o ex-clube e o novo desafio, Freeland já está integrado à rotina atleticana e participa ativamente do planejamento de contratações.