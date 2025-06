Athletico-PR espera estádio cheio em duelo com Coritiba

O Athletico-PR aguarda com ansiedade o próximo duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Furacão vai receber o rival Coritiba, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

A tendência é que o estádio esteja lotado. Nesta terça-feira, o Furacão divulgou que a procura por ingressos é alta.

"Já somos 21 mil athleticanos para o clássico! Bora para o Caldeirão! A primeira chamada do check-in dos Sócios Furacão termina às 19h desta terça!", publicou.

Situação na tabela do Athletico-PR

A partida é fundamental para o Athletico-PR na Série B do Brasileirão, principalmente para encerrar os altos e baixos. Por enquanto, a equipe ocupa a sexta colocação na classificação ? somente os quatro melhores vão para a elite nacional.

O Coritiba está, em contrapartida, em uma situação melhor na Série B. Com quatro pontos a mais do que o Athletico-PR, o Coxa é o terceiro colocado da competição.