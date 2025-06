Arsenal encaminha contratação de goleiro Kepa, do Chelsea

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, deve ir ao Arsenal na próxima janela de transferências. O jogador, de 29 anos, passou a última temporada no Bournemouth e atraiu o interesse dos Gunners, que buscam um concorrente para Raya, atual arqueiro titular da equipe. O time de Arteta pretende pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em 5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 37,5 milhões). A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Com apenas Raya à disposição para a próxima temporada, um novo goleiro é uma das prioridades do Arsenal na próxima janela de transferências. Nas últimas temporadas, a equipe londrina contou com Ramsdale, Matt Turner e Neto, mas nenhum conseguiu manter o nível do arqueiro titular.

Assim, o Arsenal se interessou por Kepa. Revelado em 2013 pelo Athletic Bilbao, o espanhol ganhou notoriedade em 2018, quando foi vendido ao Chelsea por 80 milhões de euros (cerca de R$ 345 milhões na época). Até hoje, é o maior valor pago por um goleiro no futebol.

Kepa chegou ao Chelsea para substituir Courtois, que foi ao Real Madrid naquela temporada. Durante cinco anos, o espanhol foi o titular do clube londrino, mas perdeu espaço com a contratação de Robert Sánchez, em 2023.

Sem tempo de jogo no Chelsea, o goleiro foi emprestado nas duas últimas temporadas: defendeu o Real Madrid em 2023/24 como reserva de Courtois e foi titular do Bournemouth neste ano. Com o contrato se encerrando com a equipe de Enzo Maresca, o Arsenal intensificou o interesse pela contratação de Kepa.