Após renovação, Teixeira destaca importância de Neymar na "reconstrução" do Santos

Nesta terça-feira, o Santos informou que chegou a uma renovação de contrato com Neymar. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 chegaram a um acordo para a extensão do vínculo até o final de 2025. Após o anúncio, Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, afirmou ser um "presente" para a torcida e destacou a importância do astro no processo de reconstrução do Alvinegro Praiano.

"É um dia histórico e marcante para o futebol brasileiro, um presente para a torcida do Santos FC. Permanece o nosso ídolo, o nosso menino, o príncipe com a nossa camisa 10. É um momento importantíssimo nesse processo de reconstrução e que nós precisávamos do Neymar, tanto dentro quanto fora de campo. A frase 'Eu vou, eu volto, eu fico' é emblemática e fundamental para o reposicionamento do Santos FC no seu devido patamar", delcarou.

O principal entrave nas conversas girava em torno do aspecto financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial.

A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo, o que destravou o impasse.

Conforme apurado pelo Uol e confirmado pela Gazeta Esportiva, a diretoria, comandada pelo presidente Marcelo Teixeira, trabalhou nos bastidores para garantir a continuidade de Neymar ao menos até dezembro de 2025.

O novo vínculo ainda contará com uma cláusula de extensão por mais seis meses ? ou seja, até junho de 2026, quando será disputada a Copa do Mundo. A prorrogação, no entanto, dependerá do cumprimento de metas estabelecidas em contrato e do interesse de ambas as partes em seguir com o acordo.