Aníbal evolui em recuperação, e Palmeiras se reapresenta de olho nas oitavas do Mundial

Na tarde desta terça-feira, após o empate em 2 a 2 com o Inter Miami-EUA, o Palmeiras se reapresentou aos treinos. O elenco alviverde deu início à preparação para encarar o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A principal novidade foi Aníbal Moreno, que avançou no tratamento da lesão.

O volante foi desfalque contra o Inter Miami devido a um edema na coxa direita. Nesta terça-feira, ele progrediu na recuperação e fez atividades supervisionadas pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Existe, assim, a expectativa de que ele possa ficar à disposição para as oitavas de final.

De volta à Carolina do Norte, o Palmeiras realizou trabalhos regenerativos no hotel em Greensboro (EUA). Os atletas seguiram o cronograma de recovery na estrutura montada pelo Núcleo de Saúde e Performance, além de terem feito exercícios na academia e na piscina do hotel.

O zagueiro Murilo é dúvida para o confronto. O camisa 26 sentiu a coxa direita no lance em que o Inter Miami abriu o placar. Ele caiu antes de alcançar Allende após contra-ataque do time norte-americano. O clube, porém, não forneceu novas informações sobre as condições físicas do defensor.

O elenco alviverde ainda tem mais três dias de preparação para o duelo contra o Botafogo e volta aos treinos nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), na Universidade da Carolina do Norte.

O Palmeiras mede forças contra o Botafogo neste sábado, às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Verdão avançou ao mata-mata da competição com a melhor campanha do Grupo A - foram dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly). Do outro lado, o Botafogo foi o segundo colocado do Grupo B, com dois triunfos (PSG e Seattle Sounders-EUA) e uma derrota (Atlético de Madrid).