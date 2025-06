Anderson Silva exalta carreira dominante de Jon Jones em despedida: "Inigualável"

A oficialização da aposentadoria de Jon Jones, visto por muitos como um dos maiores atletas do MMA de todos os tempos, provocou uma grande comoção dentro da comunidade das lutas. Entre inúmeras manifestações de figuras relevantes do meio, uma das mais significativas, sem dúvida, foi a do brasileiro Anderson Silva.

Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo), o 'Spider' fez questão de exaltar a carreira de 'Bones', principalmente a superioridade demonstrada pelo americano dentro do octógono. Vale destacar que Jon Jones encerra sua trajetória no MMA profissional com um cartel de 28 vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e apenas uma derrota, por desqualificação, em 2009, diante de Matt Hamill, ainda no início de sua carreira.

"Meu irmão, obrigado por todos os momentos mágicos. Seu domínio dentro do cage é inigualável, e isso marca o fim de outra era lendária", exaltou o Spider.

Respeito mútuo e sonho frustrado dos fãs

Contemporâneos, Anderson Silva e Jon Jones dominaram suas respectivas categorias no UFC durante o auge de suas carreiras - o brasileiro no peso-médio (84 kg) e o americano nos meio-pesados (93 kg). Apesar do 'Spider' ter se aventurado também na divisão de cima, na época, os dois sempre pregaram respeito mútuo e um confronto entre os eles sempre foi negado por ambos, para frustração dos fãs.

