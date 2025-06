Alexandre Pantoja ganha short personalizado para defesa de cinturão no UFC 317

O campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, Alexandre Pantoja, entrará no octógono com um visual renovado neste sábado (28), durante sua quarta defesa de cinturão no UFC 317. O brasileiro usará um novo short personalizado, desenvolvido como parte da linha UFC Unrivaled.

O modelo exclusivo foi revelado nesta terça-feira (24) e traz elementos que representam tanto a personalidade quanto as origens do lutador. O design inclui dragões mitológicos japoneses - tradicionalmente associados a poder, sabedoria e boa sorte - além de gráficos inspirados em ondas, uma referência às praias brasileiras e à herança cultural do atleta (clique aqui ou veja abaixo).

De acordo com a divulgação oficial, o detentor do título participou ativamente da criação da peça. Pantoja imprimiu sua identidade visual e valores no uniforme que usará no octógono da T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), na 'Semana Internacional da Luta'.

Este será seu primeiro compromisso em 2025. No ano anterior, o carioca defendeu com sucesso o cinturão em duas oportunidades: contra Steve Erceg, no UFC 301, e diante de Kai Asakura, finalizado ainda no segundo round do UFC 310, em dezembro. A conquista do título veio em 2023, após uma vitória por decisão sobre Brandon Moreno, em combate eleito um dos melhores da temporada.

Casca grossa

Com um cartel consolidado no MMA profissional, Pantoja soma 29 vitórias e apenas cinco derrotas. Dentre seus triunfos, 11 vieram por finalização e outros oito por nocaute, o que evidencia sua agressividade e versatilidade dentro do cage. Outro dado relevante é que todas as derrotas ocorreram por decisão dos juízes, sem nunca ter sido finalizado ou nocauteado - o que reforça sua durabilidade e resistência nas competições de alto nível.

Power. Wisdom. Good fortune. @PantojaMMA's time has come for his very own pair of custom shorts! ???

Get your own pair here: https://t.co/ENWYiE81yd | #UFC317 pic.twitter.com/3fR7pERluL

- UFC (@ufc) June 24, 2025

These details are FIRE ?@PantojaMMA's custom shorts are HERE! ?

pic.twitter.com/J7kfHPyIux

- UFC (@ufc) June 24, 2025

