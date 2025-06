Adidas lança primeira chuteira desenvolvida especialmente para mulheres

A Adidas apresentou, nesta terça-feira, a nova F50 SPARKFUSION, primeira chuteira desenvolvida especialmente para o futebol feminino de alto rendimento. O lançamento destaca um avanço no compromisso da marca com o esporte feminino, respondendo a uma demanda antiga de atletas: o desconforto causado por chuteiras unissex em partidas e treinos de alto nível.

Fruto de mais de dez anos de pesquisas, escaneamentos e feedbacks de atletas e clubes parceiros, o modelo foi desenvolvido com base no maior banco de dados da Adidas sobre a anatomia do pé feminino. Estrelas como Trinity Rodman, Linda Caicedo, Jule Brand e Vicky Lopez, além de equipes como Arsenal, Real Madrid e Lyon, participaram diretamente do processo de criação e aprovação da chuteira.

"Na Adidas, nosso compromisso é criar os melhores equipamentos esportivos para nossos atletas e comunidade. A F50 SPARKFUSION é um exemplo disso: um produto desenvolvido a partir de dados, estudos e escuta ativa das atletas, para entregar o que o futebol feminino realmente precisa", disse Sam Handy, gerente geral da Adidas Football.

Projetada para acompanhar a evolução do futebol feminino, cada vez mais rápido e dinâmico, a F50 SPARKFUSION traz inovações como a forma exclusiva FUSIONLAST, que proporciona ajuste preciso no calcanhar, mediopé e antepé, garantindo estabilidade e conforto em movimentações explosivas. A nova palmilha FUSIONSOLE SOCKLINER oferece suporte adicional ao arco do pé.

A sola SPRINTFRAME FUSION FG/AG apresenta um novo arranjo de cravos, incluindo dois cravos extras que distribuem melhor a pressão e garantem desempenho superior em gramados naturais e sintéticos.

Durante os testes, algumas das melhores jogadoras do mundo relataram ganhos de performance em exercícios de agilidade quando calçavam a F50 SPARKFUSION, em comparação aos modelos unissex. Trinity Rodman celebrou o desenvolvimento do produto: "Foi muito especial participar desse processo e contribuir para algo que faz a diferença para o futuro do futebol feminino".

Na mesma linha, Linda Caicedo destacou o impacto do projeto: "Trabalhar de perto com o time da adidas e colaborar desde o início me permitiu trazer feedbacks reais e criar um produto que melhora a experiência de todas as atletas".

Na campanha de lançamento no Brasil, a atacante Cristiane Rozeira, do Flamengo, teve participação, assim como a jovem Giovanna Waksman, que atualmente joga nos Estados Unidos.

Visualmente, o modelo chega em um tom vibrante de roxo pastel com detalhes em verde neon e gráficos tonais no cabedal. As icônicas três listras aparecem em verde neon na lateral externa. Disponível em versões de cano médio, cano baixo e sem cadarço, a F50 SPARKFUSION já pode ser encontrada no site oficial da Adidas Brasil.