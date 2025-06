Mundial: Quem é o artilheiro palestino que virou 'meio herói' do Palmeiras

Até arrancar o empate contra o Inter Miami, o grande nome na terceira rodada do Mundial para o Palmeiras o de um palestino Abou Ali. O centroavante do Al Ahly marcou três gols no outro jogo do grupo A, freou o Porto e estava ajudando o Alviverde a não correr risco mesmo com o time de Messi abrindo 2 a 0 no placar.

Quem é ele

Wessam Abou Ali tem 26 anos e está no time egípcio desde o início do ano passado. Ele chegou como uma contratação "de emergência", no meio daquela temporada, e rapidamente se destacou na equipe. Em 26 partidas, marcou 19 gols, deu quatro assistências e empilhou títulos.

O jogador de 1,87m fez a base no futebol dinamarquês e só virou atacante aos 17. Ele começou no gol por causa de sua estatura e também passou pelo meio de campo e pela ala até virar atacante. Antes de se transferir para o Al Ahly, passou cerca de seis meses atuando na Suécia.

Ele nasceu na Dinamarca, mas optou por defender a seleção palestina. Seu pai, um palestino criado no Líbano, imigrou para o país europeu na década de 1980, onde veio a criar o filho mantendo as raízes árabes. O artilheiro representou a Dinamarca nas categorias juvenis, mas decidiu jogar pela seleção principal da palestina no ano passado.

Abou Ali comemora após marcar pela Palestina contra o Kuwait, pelas Eliminatórias da Copa Imagem: Noufal Ibrahim/Reuters

Abou Ali quase ajudou a Palestina manter o sonho disputar em 2026 a sua primeira Copa do Mundo. A seleção palestina estava se classificando à repescagem nas eliminatórias asiáticas até o último lance do jogo decisivo da fase de grupos, contra o Omã, mas levou o empate em pênalti polêmico e acabou eliminada. O atacante marcou quatro gols no torneio, mas não foi o suficiente.

O atacante já levou dois sustos em campo, perigando ter que encerrar a carreira, e ficou afastado por cerca de um ano. Em 2021, ele desmaiou em campo devido a um aumento repentino na frequência cardíaca, foi hospitalizado e ficou nove meses afastado. No ano seguinte, teve duas costelas fraturados e um pulmão fraturado durante partida, foi submetido a cirurgia, mas voltou mais uma vez.

"Quase herói" do Palmeiras

Abou Ali estava sendo o responsável por evitar que o Palmeiras se complicasse no Mundial durante a derrota parcial para o Inter Miami. As duas partidas começaram ao mesmo tempo, às 22h (de Brasília) da noite de ontem, e os resultados de ambas influenciavam na classificação final.

Abou Ali comemora gol marcado pelo Al Ahly contra o Porto no Mundial Imagem: Susana Vera/REUTERS

O Alviverde só não podia perder para o Inter Miami e ser ultrapassado no saldo de gols dependendo do placar em uma vitória do Porto sobre o Al Ahly. Com essa combinação de resultados, o time brasileiro e o português empatariam na segunda colocação da chave, com quatro pontos. O desempate seria no saldo geral, já que o confronto direto entre eles terminou em igualdade, e os paulistas poderiam se complicar.

Se a equipe de Abel Ferreira perdesse por 2 a 0 e o Porto vencesse pelo mesmo placar, o Palmeiras estaria fora. Os brasileiros começaram a rodada em vantagem no saldo (2 a -1), mas tal cenário reverteria a situação nos critérios de desempate. Uma vitória do Al Ahly por qualquer resultado não era uma ameaça porque o time egípcio foi derrotado no confronto direto.

Porém, o Palmeiras não flertou com a queda mesmo antes de empatar graças ao atacante palestino. O Alviverde só reagiu na reta final da partida, marcando aos 35 e aos 41 minutos do segundo tempo para deixar tudo igual com o Inter Miami, mas Abou Ali fez com que o Porto não ficasse à frente na outra partida partida em nenhum momento. Ele marcou os três primeiros gols no empate por 4 a 4, com o Al Ahly em vantagem até os minutos finais.

Abou Ali já havia "ajudado" o Palmeiras por ter marcado o gol contra no duelo entre as equipes. O Alviverde saiu na frente no duelo da segunda rodada após um desvio do atacante contra a própria meta.