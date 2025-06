Abel aponta problemas em atuação do Palmeiras e reconhece: "Responsabilidade toda do treinador"

Como definiu Abel Ferreira, o Palmeiras tomou um "valente susto" antes de carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta segunda-feira, a equipe alviverde arrancou um empate por 2 a 2 do Inter Miami depois de sair perdendo por dois gols de diferença, no Hard Rock Stadium, em Miami, no jogo da terceira rodada, que valia vaga no mata-mata.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira admitiu que teve responsabilidade na má atuação da equipe durante a maior parte do segundo tempo. O treinador até apontou o Verdão como melhor antes de sofrer o primeiro gol, avaliou quais foram os erros, mas valorizou a correção na segunda etapa.

"Acabamos conseguindo nosso objetivo, podíamos ter ganho o jogo no último lance, ainda por cima. Mas minha análise acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofremos o gol, com o que tínhamos projetado que eram nossas tarefas e organização ofensiva. A verdade é que depois do gol não conseguimos condicionar o nosso adversário, permitimos que ficasse com bola, o que nos frustrou e desgastou e aí tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei meus jogadores, na primeira parte, a parar o que eram os movimentos de trás para frente dos adversário" admitiu Abel.

O Palmeiras viu o Inter Miami abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque, com Allende. A equipe terminou a primeira parte apática, sem levar perigo para o adversário. No segundo tempo, mesmo com as mudanças, o treinador viu a equipe sofrer mais um gol, aos 19, de Suárez. Na reta final, o Palmeiras reagiu e buscou o empate com Paulinho e Mauricio.

"Já estavam ganhando o jogo e todos os movimentos eram de aproximação, Suárez, Messi, Busquets, Segovia. Quatro jogadores por dentro e com muita mobilidade. Sempre que nossos médios estavam a saltar, Ríos e Lucas, não conseguimos fazer esses timings de pressão. Mais que tudo, a responsabilidade é minha nesse quesito. mas na segunda parte, fizemos os ajustes táticos que tínhamos que fazer. Apesar de ter sofrido o gol do jeito que foi, que nos atirou abaixo um pouquinho", analisou Abel.

"Essa equipe tem algo que eu gosto que nunca desiste, luta sempre até o fim. no último lance podíamos ter ganho mas tenho que ser muito sincero, seria injusto por tudo que o Miami fez durante o jogo, controle de bola que teve, paciência, desgaste, não deixou pressionar. Não seria justo ganharmos esse jogo. Na primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda, fizemos os ajustes e fomos em busca do nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro. Dos amarelados, ninguém levou amarelo. Temos uma próxima fase em primeiro, bom para todos, É recuperar porque hoje levamos um valente susto. Na minha prancheta, na perco um jogo, mas reconheço, na primeira parte, responsabilidade toda do treinador. Mas, corrigimos com os que entraram, ajudaram a dinâmica: Mauricio, Paulinho", valorizou.

Com o empate, o Palmeiras avançou como líder do Grupo A, com cinco pontos. Nas oitavas de final, o Verdão enfrenta, portanto, o Botafogo, que avançou com vice-líder do Grupo B. O duelo acontece no sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"Há que valorizar o que eram nossos objetivos passar em primeiro num jogo que foi duro difícil para todos nós. Essa equipe tem uma alma, coração, espírito que é contagiado pela torcida que esteve sempre a puxar, mesmo com a gente jogando mal na primeira parte", finalizou.