A convite da Fifa, Nickollas e mãe acompanham Palmeiras no Mundial e encontram Infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reecontrou Nickollas Grecco e sua mãe, Silvia Grecco. Os dois são torcedores do Palmeiras e, a convite da entidade, estão nos Estados Unidos para acompanhar os jogos do Verdão na Copa do Mundo de Clubes.

Nickollas e a mãe ganharam grande repercussão anos atrás, pelo fato da mãe de Nickollas narrar os jogos do Palmeiras para o filho, deficiente visual e autista, dentro dos estádios. Em 2019, os dois receberam o prêmio Fifa Fan Award, que premia torcedores e fãs de futebol.

Infantino registrou o reencontro com Nickollas e Silvia por meio de publicação nas suas redes sociais. O presidente da Fifa classificou a reunião como "emocionante" e escreveu que "a felicidade deles é o que nos faz acreditar na magia do futebol".

"Fiquei profundamente tocado ao saber que essa paixão pelo esporte continua firme e forte. Isso é futebol de verdade", complementou o dirigente.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Nickollas e Silvia foram convidados pela Fifa a assistir as partidas do Palmeiras no Mundial de Clubes. Ambos estiveram nos empates contra Porto e Inter Miami, e também na vitória sobre o Al Ahly, do Egito. Em 2021, os dois acompanharam a semifinal e final do Mundial de Clubes, no Qatar, também a convite da entidade.

O garoto, inclusive, também marcou presença na festa da torcida alviverde na Ocean Drive, uma das avenidas mais famosas no bairro de South Beach, Miami, no último domingo, antes da partida contra o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez.

Nickollas e a mãe também aproveitaram o período em Nova York para participarem da COSP 18, 18ª Sessão da Conferência sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (Organização das Nações Unidas).