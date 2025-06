Veja as contas para o Palmeiras se classificar às oitavas do Mundial

O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, na noite desta segunda-feira, buscando confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As equipes se enfrentam a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Ambas as equipes venceram os respectivos compromissos na última rodada e chegam ao último jogo da fase de grupos precisando de apenas um empate para avançar. O Palmeiras venceu o Al Ahly, por 2 a 0, e o Inter Miami bateu o Porto, de virada, por 2 a 1.

Palmeiras e Inter Miami possuem quatro pontos, cada uma, com o Verdão na liderança por ter maior saldo de gols. Porto e Al Ahly completam o Grupo A, com apenas um ponto. A igualdade no placar em Palmeiras x Inter Miami deixa os brasileiros e norte-americanos com cinco pontos, sendo o suficiente para avançarem.

Nesse cenário, o Alviverde avança como líder, assim como se vencer o rival, resultado que o deixaria com sete pontos, isolado na ponta. Caso o Verdão vença, o Inter Miami só não avança caso o Al Ahly bata o Porto e ultrapasse o ultrapasse em saldo de gols, já que no confronto direto, primeiro critério de desempate, os times empataram.

O Palmeiras pode avançar até mesmo em caso de derrota, já que tem vantagem sobre o Al Ahly no confronto direto e maior saldo de gol da chave. Se o Alviverde perder, por qualquer placar pode avançar em caso de vitória do Al Ahly, que apenas empataria em pontos.

Já em caso de vitória do Porto, só avança caso se mantenha em vantagem no saldo de gols, segundo critério de desempate. Assim, só poderia perder por um gol de diferença e torcer que o triunfo portista também seja por apenas um gol de diferença. Dessa forma, o Palmeiras ficaria com um de saldo, enquanto o Porto teria zero.