Vasco retorna aos treinamentos após período de férias

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, o elenco do Vasco retornou às atividades com foco no reinício do calendário brasileiro após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

O objetivo do técnico Fernando Diniz é usar esse período de treinos para melhorar o desempenho da equipe na sequência decisiva da temporada. O Vasco, atualmente, está "vivo" em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Antes do retorno aos jogos oficiais, o cruzmaltino deve realizar um amistoso contra o Montevideo Wanderes, do Uruguai, no dia 5 de julho, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

O elenco Cruzmaltino se reapresentou no CT Moacyr Barbosa para dar segmento aos trabalhos com foco no segundo semestre ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 23, 2025

Situação do Vasco

Nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados, em 12 rodadas disputadas até aqui.

O próximo compromisso oficial do Gigante da Colina é no dia 15 de julho, contra o Independiente del Valle, fora de casa, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana.