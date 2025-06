Vai de Bet: Polícia conclui inquérito e indicia outro ex-diretor do clube

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que apura fraudes no contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet, nesta segunda-feira, após mais de um ano de investigação.

Polícia indicia mais um ex-dirigente do Timão

No relatório final, Yun Ki Lee, ex-diretor jurídico do clube, foi indiciado por omissão imprópria no caso. Segundo a polícia, mesmo ciente de inconsistências cadastrais da empresa Rede Social Media Design —- usada como intermediária no contrato —- e do fato de que ela não tinha qualquer experiência no setor esportivo, Yun não tomou nenhuma providência para impedir a assinatura do acordo.

Yun Ki Lee, ex-diretor jurídico do Corinthians Imagem: Reprodução

O relatório ainda apontou que Yun assumiu para si a responsabilidade do chamado 'background check' da empresa, função que, segundo os investigadores, caberia a outro setor do clube. Mesmo com os indícios de irregularidades, o então diretor jurídico se omitiu deliberadamente.

A empresa Rede Social Media Design, de Alex Cassundé, foi inserida artificialmente no negócio para permitir o desvio de recursos do Corinthians, em um suposto esquema liderado por ex-dirigentes do clube. O valor seria pago em 36 parcelas, parte das quais teriam sido destinadas a financiar a campanha de Augusto Melo à presidência do clube, de acordo com a apuração.

Em 22 de maio, Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, e outros três nomes foram indiciados: Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e o intermediário Alex Cassundé.

A partir de agora, o Ministério Público terá 15 dias para analisar a investigação e decidir se oferece denúncia, solicita novas diligências ou pede o arquivamento do caso.

Financiamento de campanha

A investigação financeira revelou que parte dos recursos desviados do contrato foi direcionada para a conta da empresa UJ Football Talent, ligada ao PCC. Além disso, o inquérito identificou uma rede de empresas de fachada envolvidas no esquema, algumas delas vinculadas à organização criminosa.

Segundo os investigadores, há indícios de que essa transferência tenha sido parte do pagamento, ainda que parcial, do financiamento da campanha de Augusto Melo à presidência do clube. A conexão entre o repasse e o contexto político interno do Corinthians levantou suspeitas de que o patrocínio foi usado como fonte oculta de recursos eleitorais dentro do clube.

Diante da gravidade dos indícios, a Polícia Civil informou que esses desdobramentos serão alvo de novas investigações específicas, separadas do inquérito principal, para aprofundar a possível atuação do crime organizado no esquema de desvio de verba do clube paulista.