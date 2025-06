Torcida do São Paulo aprova desempenho de Enzo Díaz no 1º semestre de 2025

Grande parte da torcida do São Paulo está satisfeita com o desempenho de Enzo Díaz neste primeiro semestre. Pelo menos é isso que comprova a enquete da Gazeta Esportiva sobre as atuações do lateral esquerdo argentino desde que ele desembarcou no Morumbis.

Para 49% dos leitores da Gazeta Esportiva, Enzo Díaz teve um bom desempenho pelo São Paulo no primeiro semestre. Outros 36,3% julgaram como "ótima" a performance do argentino na metade inicial da temporada.

Contratado no início do ano para preencher uma das maiores lacunas do elenco são-paulino, Enzo Díaz, emprestado pelo River Plate, rapidamente se adaptou ao São Paulo e se consolidou como titular mesmo após a chegada de Wendell, um reforço mais badalado e que exigiu grandes esforços do clube tricolor.

9% dos são-paulinos que participaram da enquete julgaram o desempenho de Enzo Díaz como "regular". 3,6% creem que o argentino teve uma performance "ruim", enquanto somente 1,8% categorizou suas atuações como "péssimas".

Com contrato de empréstimo válido até o fim da atual temporada, Enzo Díaz ainda tem seu futuro indefinido. O São Paulo terá de desembolsar 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) caso o argentino entre em campo em 50% das partidas da equipe, atuando ao menos 45 minutos em cada uma delas.