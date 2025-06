Argentino diz que queimou carro para receber seguro e viajar ao Mundial

Qual loucura se faz para acompanhar o time do coração? Um torcedor do River Plate afirmou que queimou o próprio carro para receber o valor do seguro e viajar aos EUA para o Mundial (assista abaixo).

O que aconteceu

O argentino disse que precisou queimar o carro para ter o dinheiro do seguro em mãos e arcar com as despesas. O torcedor do River, que viaja acompanhado do filho, deu a declaração em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito.

Ele contou que recebeu US$ 10 mil. O valor corresponde a R$ 55 mil (na cotação atual) e a 11,68 milhões de pesos argentinos.

[Ser River] é a vida, deixamos tudo por essas cores. Eu venho de Mendonza, tive que vender o carro para poder comprar os ingressos e a passagem. Me deram US$ 10 mil, mas tive que queimar, porque senão neste momento na Argentina não conseguiria... [Queimou o carro para cobrar o seguro?] Sim, sim, para podermos vir. Com isso pagamos tudo, porque vim com meu filho.

Torcedor do River Plate, ao El Chiringuito TV

🔥🚗 "QUEMÉ MI COCHE PARA COBRAR EL SEGURO".



La... ¿broma? del aficionado de @RiverPlate para acompañar a su equipo al Mundial.



📹 @Nacho_deAndres pic.twitter.com/tjjvW9YXnc -- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2025

O homem afirmou que não poderia deixar de acompanhar o River no Mundial, enquanto o carro ele recupera depois. O torcedor ainda disse que sua mulher ficou enraivecida e brincou que vai acabar divorciado.

Vou me divorciar a qualquer momento. Minha mulher sabe, brigou comigo, mas depois recuperamos [o carro]. Este momento não se recupera mais. Somos melhores do que o Real Madrid. Tenho fé que vamos ser campeões.

Torcedor do River

Galoppo abraça Maximiliano Meza após gol do River no Mundial Imagem: Buda Mendes/Getty Images

O River vai para a rodada decisiva ocupando a liderança do Grupo E, na frente da Inter de Milão. Os dois times possuem quatro pontos cada um e disputam na próxima quarta uma "final" pela ponta da chave —quem perder pode ser eliminado. O Monterrey, com dois, ainda pode se classificar e encara o já eliminado Urawa Red Diamonds, zerado.