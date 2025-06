Tido como provável venda, Pablo Maia busca retomar auge após "perder" semestre

Pablo Maia é um dos jogadores que mais se destacaram no São Paulo nas últimas temporadas. Aos 23 anos, o volante revelado em Cotia busca retomar o seu auge após praticamente perder o primeiro semestre de 2025 por lesão.

Tido como provável venda na janela de transferências do meio do ano, Pablo Maia pouco jogou na primeira metade da atual temporada devido a uma lesão no tornozelo direito que o obrigou a passar por uma cirurgia para corrigir o problema ligamentar na região.

Por causa da lesão, Pablo Maia perdeu praticamente três meses, entre fevereiro e maio, quando voltou a atuar. Gradativamente o volante foi recuperando espaço no time do São Paulo até voltar a ser titular nos últimos jogos com o técnico Luis Zubeldía.

Monitorado por clubes ingleses em outras janelas de transferências, Pablo Maia não foi vendido pelo São Paulo justamente pelo fato de a diretoria acreditar em uma valorização ainda maior do jogador com o tempo e pela sua importância para o funcionamento da equipe. Agora, porém, a situação é diferente.

O Tricolor lida com uma situação financeira extremamente complicada, tento de seguir à risca um orçamento para começar a sanar suas dívidas e, por isso, busca negociar atletas nesta janela de transferências do meio de ano para equilibrar seu fluxo de caixa.

Além de Pablo Maia, outros jogadores revelados pelas categorias de base do São Paulo estão sendo especulados fora do clube, como o meia Alves, que interessa ao CSKA Moscou, e o meia-atacante Lucas Ferreira, na mira do Krasnodar, também da Rússia.