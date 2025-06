Textor, do Botafogo, acerta venda de 43% do Crystal Palace para franquia de futebol americano

O Crystal Palace conta agora com um novo parceiro. A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, anunciou nesta segunda-feira que Woody Johnson, proprietário do New York Jets, time de futebol americano, assinou um "contrato legalmente vinculativo" adquirindo os 43% das ações pertencentes a John Textor, empresário que comanda o futebol do Botafogo.

Os documentos que sacramentaram a negociação entre as partes colocam o valor da transação em até US$ 260 milhões, o que dá algo em torno de R$ 1,4 bilhão.

"Embora a conclusão esteja pendente de aprovação da Super League feminina, não previmos nenhum problema e esperamos receber Woody como sócio e diretor do clube", informou o Crystal Palace por meio de comunicado oficial.

Com o desfecho satisfatório das negociações, Woody Johnson está finalmente pronto para colocar as mãos em um time de futebol inglês. Essa foi a segunda investida do empresário para adquirir uma equipe profissional. Em 2022, ele enviou uma proposta para comprar o Chelsea, mas as negociações não avançaram.

A venda de ações de Textor aumenta as esperanças do Crystal Palace de jogar na Liga Europa na próxima temporada, já que o clube inglês não vai violar as regras de "propriedade multiclube" (o dirigente também é acionista do Lyon, da França). De acordo com a sua legislação, a Uefa não permite que times com os mesmos sócios façam parte do mesmo torneio.