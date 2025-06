Textor deve vender Crystal Palace para dono de time da NFL

Do UOL, em Santos (SP)

John Textor deve vender suas ações do Crystal Palace a Woody Johnson, proprietário do New York Jets, da NFL.

O que aconteceu

Textor e Johnson encaminharam um acordo de 254 milhões de dólares (cerca de R$ 1,4 bi) por 43% da ações do Crystal Palace. Essa é a parte que pertence a John Textor, dono também do Botafogo e do Lyon (FRA).

O acerto ainda depende da aprovação da Premier League e também de uma análise de Woody Johnson, ex-embaixador dos EUA no Reino Unido. É o "Teste de Pessoas Idôneas e Aptas". A informação foi inicialmente publicada pelo L'Équipe.

Essa venda abre espaço para o Crystal Palace disputar a Europa League. A Fifa não permite dois clubes com o mesmo dono na mesma competição. O Lyon, da Eagle de Textor, também está classificado para o torneio.

Os valores iniciam seriam maiores, mas, diante do prazo curto para o Palace poder jogar a Europa League, Textor aceitou a proposta. A venda deve ser confirmada nessa semana.