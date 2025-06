Técnico do PSG critica gramados do Mundial: 'Bola pula como um coelho'

O técnico Luis Enrique, do PSG, criticou a qualidade dos gramados do Mundial de Clubes após a vitória do PSG sobre o Seattle Sounders por 2 a 0, hoje, no Lumen Field.

O que aconteceu

Luis Enrique comparou a bola a coelhos. Segundo ele, ela pulou tanto quanto o animal no Lumen Field. O treinador também criticou os campos de treinamento e citou buracos em outros estádios.

O que me importo é o estado do campo de jogo. E esse é muito distante do gramado que temos na Europa. A bola pula como se fosse um coelho. Eles irrigaram durante o intervalo. Não vamos usar como uma desculpa, você pode jogar no alto nível, mas é algo que a Fifa precisa ser lembrada. Não só falar do estado do campo, mas dos campos de treinamento. Estamos em uma competição de alto nível, não posso conceber ter um gramado com buracos. Tem alguns estádios onde tem buracos inteiros. Isso pode impactar e é algo que precisamos mudar. Se eu tiver que andar mais cinco minutos não me importo. Luis Enrique

A critica vem em uma competição que tem vários gramados adaptados. Alguns estádios do Mundial, como o Lumen Field, por exemplo, pertencem a times de futebol americano e precisaram trocar a grama sintética pela natural, além de passar pela adaptação para atender as medidas exigidas pela Fifa.

O PSG, apesar do gramado ruim para Luis Enrique, conseguiu a classificação. A equipe venceu o Seattle Sounders, que jogava em casa, contou com uma derrota do Botafogo para o Atlético de Madri e avançou em primeiro no Grupo B.

O time francês espera pela definição do seu adversário nas oitavas de final. Ele será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Al Ahly, Porto e Inter Miami. As equipes fazem a última rodada hoje, às 22h (de Brasília).