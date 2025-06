Simeone lamenta queda do Atlético na 1ª fase e exalta Botafogo: 'Jogaram com coragem'

O técnico Diego Simeone lamentou a eliminação precoce do Atlético de Madrid mesmo com a vitória desta segunda-feira por 1 a 0 sobre o Botafogo, no estádio Rose Bowl, em Pasadena. Fora da competição por ter pior saldo de gols, o treinador argentino reconheceu os méritos da equipe carioca pela vaga conquistada.

"O Botafogo jogou com coragem e honestidade. Fizeram um grande trabalho. O time deles se defendeu bem, atacou de forma eficiente. Quando se tem uma atuação desse nível, a chance de conquistar o objetivo é sempre maior", afirmou o treinador.

Em um torneio de tiro curto como o Mundial de Clubes da Fifa, os erros cometidos na estreia acabaram sendo fundamentais para a queda nesta fase de classificação, disse Simeone. O discurso do treinador foi referente à derrota de 4 a 0 que a sua equipe sofreu no jogo de estreia contra o Paris Saint-Germain.

"Aquele jogo nos prejudicou muito. No primeiro tempo daquela partida tivemos chances de ir para frente. Teve o lance do pênalti (que acabou invalidado). Mas fica claro que temos muito a melhorar e tudo o que aconteceu nos ajuda a corrigir esses erros", afirmou o comandante argentino.

Com duas vitórias em dois confrontos, o Atlético de Madrid terminou a fase de classificação com os mesmos seis pontos de franceses e brasileiros. Diante de uma chave que apresentou um grande equilíbrio entre as três forças, Simeone preferiu agradecer o empenho de seus comandados. "Estamos orgulhosos, demos tudo o que tínhamos, ganhamos alguns jogos, mas infelizmente não conseguimos. Isso faz parte do futebol", comentou.