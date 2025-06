Semestre de Souza pelo Santos é visto como "bom" por torcedores

Após iniciar 2025 como uma das principais apostas da base do Santos, o lateral esquerdo Souza, de 18 anos, sofreu uma grave lesão no tornozelo em janeiro, passou por cirurgia e ficou quase quatro meses afastado. Mesmo durante a recuperação, manteve prestígio ? chegou a ser escalado por Neymar em uma publicação nas redes ? e voltou aos gramados na partida contra o CRB, pela Copa do Brasil, agradando a comissão técnica.

Desde então, ganhou espaço no Brasileirão e foi titular nos últimos três jogos antes da pausa. Totalmente recuperado, renovado até 2028 e com status de promessa já observada por gigantes europeus, o jovem agora mira uma sequência mais estável no time principal.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores avaliaram o semestre de Souza como "bom", com mais de 50% do total dos votos. As opções "ótimo" (25%) e "regular" (17%) foram as outras com o maior número de votantes.

Agora, 100% recuperado e com ritmo, o lateral mira uma sequência mais estável para, enfim, deslanchar com a camisa do Santos. Souza está férias, assim como todo o elenco santista, e deve se reapresentar no CT Rei Pelé no dia 27 de junho. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.