Seleção Brasileira feminina inicia preparação para amistoso contra a França

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira feminina iniciou a preparação para o amistoso contra a França, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, palco do duelo. A bola rola nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília).

O técnico Arthur Elias realizou um trabalho com foco em organização ofensiva, saídas de bola no tiro de meta e um trabalho no terço final em campo reduzido.

Bom dia, Brasil! Boa tarde, França! ?????? Nosso segundo dia de academia por aqui foi de muito foco, energia e trabalho em equipe. A preparação continua firme e com muita dedicação. Vamos juntas! ?? ?Lívia Villas Boas#ThisIsBrasil #SeleçãoFeminina pic.twitter.com/bswrf5YGRX ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 23, 2025

O treinador não pode contar com o grupo completo para as atividades, já que das oito atletas que disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista no último fim de semana, apenas Fátima Dutra esteve presente no treinamento desta tarde.

Já as jogadoras Fê Palermo e Amanda Gutierres desembarcaram na França no início da noite desta segunda. O grupo ficará completo no inicio da tarde de terça-feira com as chegadas de Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza.

O duelo contra as francesas é o último compromisso da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa América feminina, que acontece no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.