Seleção Brasileira feminina de basquete anuncia convocadas para a AmericupW

Na manhã desta segunda-feira, a Seleção Brasileira feminina de basquete anunciou as 12 jogadoras convocadas para a disputa da AmericupW, em Santiago, no Chile, entre os dias 28 de junho a 6 de julho.

As atletas Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, além da técnica Pokey Chatman, se unirão ao grupo brasileiro já em Santiago, no Chile. Neste novo formato, pela primeira vez a Fiba destinará apenas ao campeão desta edição da AmericupW a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, em julho, na Alemanha.

Além disso, a competição também classifica do segundo ao sexto para o Pré-Mundial, em fevereiro de 2026, a última chance de conquistar um lugar na principal competição feminina, que terá 16 países.

Programação:

A delegação brasileira embarca para o Chile nesta quarta-feira, dia 25 de junho. A estreia do Brasil acontecerá no dia 28, às 15h10 (de Brasília), contra a Argentina. As outras seleções a enfrentarem as brasileiras serão Canadá, El Salvador e República Dominicana.

Veja as atletas convocadas para a AmericupW:

Bella Nascimento - William & Mary-EUA



Alana Gonçalo - Corinthians-SP



Carina Martins - Sampaio-MA



Catarina Ferreira - Oregon State-EUA



Emanuely Oliveira - SESI Araraquara-SP



Vitória Marcelino - SESI Araraquara-SP



Thayná Silva - Sampaio-MA



Ayla McDowell - South Carolina-EUA



Manu Alves - Illinois-EUA



Aline Moura - SESI Araraquara-SP



Damiris Dantas - Indiana Fever-EUA



Kamilla Cardoso - Chicago Sky-EUA