PSG faz jogo básico, vence Seattle e avança em 1º no grupo do Botafogo

Não foi uma grande exibição, mas o PSG (FRA) fez o suficiente para vencer o Seattle Sounders (EUA) por 2 a 0 e garantir uma vaga nas oitavas de final, em jogo pela terceira rodada do Grupo B, no Lumen Field, em Seattle.

Kvaratskhelia abriu o placar para o PSG aos 34 minutos de jogo. Em um primeiro tempo de poucas chances, o gol saiu em um lance de sorte: Vitinha errou a finalização, mas a bola desviou no companheiro e foi para o gol.

Na segunda etapa, aos 21 minutos, Achraf Hakimi ampliou para os franceses. Os 45 minutos finais foram marcados por um amplo domínio do PSG, que desacelerou o ritmo do jogo.

Com o resultado, o PSG garante a classificação para a próxima fase como líder do Grupo B, com seis pontos. O Seattle Sounders dá adeus ao Mundial de Clubes com três derrotas e a lanterna da chave. Botafogo (2º) e Atlético de Madri (3º), somaram seis pontos cada.

O PSG conhece seu próximo adversário ainda hoje, após a definição do Grupo A. Palmeiras, Inter Miami (EUA), Porto (POR) e Al Ahly (EGI) ainda têm chances de classificação, mas só os dois primeiros podem ficar com a liderança da chave.

Como foi o jogo

Sem nada a perder, o Seattle Sounders adiantou a marcação e se lançou ao ataque nos primeiros minutos, surpreendendo o PSG. Por 10 minutos, os norte-americanos rondaram a área adversária, com cruzamentos e arremessos laterais cobrados diretos para a área, mas não conseguiram criar oportunidades reais de gol.

Depois de se defender nos primeiros minutos, o PSG melhorou e contou com a sorte para abrir o placar. Os franceses equilibraram as ações, mas demoraram para ameaçar a meta dos Sounders. Em um lance fortuito, Kvaratskhelia abriu o placar naquela que foi a segunda finalização perigosa dos campeões da Europa, e garantiu a vantagem mínima para o intervalo.

O cenário do segundo tempo foi diferente, com o PSG dominando as ações desde o início. O time francês ditou o ritmo - lento - da partida e passou a maior parte do tempo com a bola no campo de ataque.

O gol que deu tranquilidade ao PSG contrariou a lógica da partida, pois surgiu em um contra-ataque dos franceses. O Seattle Sounders pouco se aventurou no ataque na segunda etapa e, quando o fez, foi castigado. Coube a Hakimi marcar o segundo do time parisiense - e fechar o placar.

Gols e principais lances

Perdeu! Aos 18 minutos, o Seattle teve a primeira grande chance quando Donnarumma saiu jogando errado e deixou nos pés de Jesús Ferreira. O atacante tentou achar o melhor ângulo para bater, mas, mesmo sem goleiro, pegou mal na bola e mandou por cima da meta.

Frei! Aos 29 minutos, o PSG criou a primeira chance clara. Doué carregou a partir da direita, tabelou com Mayulu, recebeu na meia-lua e bateu colocado para boa defesa do goleiro.

0x1: Aos 34, após cobrança de escanteio afastada parcialmente, Vitinha ficou com a sobra na entrada da área. Ele bateu colocado, mas pegou mal na bola, que acertou as costas de Kvaratskhelia e morreu no cantinho.

Uh! Aos 14 do 2º tempo, Hakimi avançou pela direita e cruzou fechado. Na pequena área, João Neves esticou a perna e conseguiu tocar na bola, mas mandou para fora.

0x2: Aos 21 minutos, Barcola recebeu na ponta esquerda, invadiu a grande área e inverteu a jogada para Hakimi, que dominou livre e bateu forte para balançar as redes.

Uh! Aos 39 minutos, Nuno Mendes fez a ultrapassagem pelo lado esquerdo da área, recebeu de Barcola e cruzou rasteiro. Zaire-Emery finalizou de canhota, mas Tolo salvou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

SEATTLE SOUNDERS (EUA) 0 X 2 PSG (FRA)

Data e horário: 23 de junho (segunda), às 16h (de Brasília)

Competição: Mundial de Clubes, 3ª rodada do Grupo B

Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Cartões amarelos: João Neves (PSG)

Gols: Kvaratskhelia (PSG), aos 34 minutos do primeiro tempo; Hakimi (PSG), aos 21 minutos do segundo tempo.

Seattle Sounders: Frei; Álex Roldán, Ragen, Bell (Minongou) e Tolo; Cristian Roldán, Vargas (Morris) e Rusnák (Levya); Kent (Kossa-Rienzi), Rothrock e Ferreira (Musovski). Técnico: Brian Schmetzer

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves (Zaire-Emery) e Fabián Ruiz; Doué (Mbaye), Kvaratskhelia (Barcola) e Mayulu (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.