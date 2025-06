Saudade do ex? Torcida da Juve deseja sorte a Alex Sandro e Danilo no Fla

Nas redondezas da "Casa Juventus", montada em frente ao estádio Lincoln Financial Field, na Philadelphia, um torcedor italiano chamava a atenção com a camisa que vestia: era a de número 12, com o nome de Alex Sandro, lateral esquerdo que atuou pelo clube por nove anos e que, assim como seu amigo Danilo, trocou a "Velha Senhora" pelo Flamengo nesta temporada.

Respeito e desejo de sorte à dupla

Mesmo hoje em uma equipe que é adversária no Mundial de Clubes, Alex Sandro e Danilo têm muito respeito e admiração por parte dos torcedores da Juventus. Todos os ouvidos pelo UOL fizeram elogios à dupla.

"Tenho muito respeito. Danilo e Alex Sandro são lendas do clube. Desejo o melhor para eles. Danilo foi capitão, o Alex Sandro jogou por nove anos. Tenho muito respeito e muito amor por eles", declarou um torcedor.

Questionado sobre o que achava de Alex Sandro no Flamengo, o italiano que vestia a camisa do lateral esquerdo ainda se mostrava um pouco sentido com sua saída da Juve após quase uma década, feito que o fez ser o jogador brasileiro com mais jogos na história do clube: "Eu não sei, passou. Ele era ótimo na Juve, agora não tanto".

Outro torcedor mostrou que tem acompanhado a dupla no Flamengo e que está feliz que ambos estejam bem: "É bom que eles estão bem, estou feliz que estão bem. Eles sempre serão Juventus, então estamos felizes por eles".

Já um jovem que vestia uma camisa da lenda Del Piero, revelou que esteve no jogo entre Flamengo e Chelsea e ficou na torcida rubro-negra, demonstrando entusiasmo com o desempenho da equipe de Filipe Luís na vitória por 3 a 1, com direito a um gol de Danilo:

"Eu acho que eles são lendas da Juventus e acho que eles vão fazer um bom trabalho no Flamengo. Eu estava aqui no jogo na sexta-feira com os torcedores amigos do Flamengo e foi uma loucura! Eles destruíram o Chelsea, então é bom para Danilo e Alex Sandro".