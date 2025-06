Santos mira Copa do Mundo e negocia para ser parceiro da marca Pelé

O Santos negocia para explorar comercialmente a imagem do Rei Pelé.

O que aconteceu

O Santos conversa com a Sports 10, empresa detentora dos direitos de imagem e marketing de Pelé. A Sports10 é representada pelo americano Joe Fraga.

O Peixe vê duas possibilidades: comprar a marca Pelé ou ser parceiro da Sports10. A parceria é vista como mais viável.

Um dos interessados é Neymar Pai. Ele já disse que reunir Santos, Neymar e Pelé geraria muito dinheiro no mercado publicitário. Até o momento, porém, a NR Sports não se envolveu nessa negociação. O que pode ocorrer em breve diante da dificuldade financeira do Peixe.

O UOL apurou que o presidente Marcelo Teixeira abriu negociação e agora espera um valor compatível com a realidade santista. Joe Fraga já disse que é difícil "precificar Pelé".

O Santos vê um enorme potencial de receitas, principalmente por causa da proximidade da Copa do Mundo de 2026. Pelé foi precursor do futebol nos Estados Unidos ao atuar pelo New York Cosmos.

Atualmente, o Peixe não pode fazer ações com a marca Pelé. Há boa relação com a família, mas a imagem do Rei pertence a Sports10.

O Instagram de Pelé, por exemplo, tenta manter o legado do Rei, tem 17 milhões de seguidores e o perfil apresenta apenas dois links. Um da Fundação Pelé e outro de uma loja, administrada pela Roots Of Fight. Não há versões em português.

A Roots of Figth é a marca que produz roupas inspiradas no Rei. Estão à venda camisetas, moletons, bonés, broches e bermudas, tudo em inglês e em dólar, com frete internacional alto. Não há produtos oficiais do Brasil para brasileiros.

O Santos entende que há um "milhão de possibilidades" envolvendo o clube e Pelé. O Peixe gostaria de ter a liberdade para criar produtos, ações e ajudar nessa intenção de manter o legado do maior atleta de todos os tempos.

O UOL procurou Joe Fraga, mas o responsável pela Sports10 não respondeu até a publicação da reportagem.