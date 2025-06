Paiva aponta erros do Botafogo contra o Atlético e vê Brasil menosprezado

O técnico Renato Paiva apontou os erros do Botafogo na derrota para o Atlético de Madri por 1 a 0, hoje, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Glorioso, mesmo assim, se classificou às oitavas de final.

Nós sabíamos que estaríamos jogando contra uma grande equipe, contra um grande time. Não nos defendemos tão bem, não por causa do gol sofrido, mas porque a gente às vezes avançava cedo demais, muito próximo da nossa área, mais do que eu queria, não como eu pedi. Mas eu sei que estamos jogando contra um grande time, grandes jogadores.

Eles começam a rondar muito a nossa área e esse foi um problema para nós. Eu quero ter mais posse de bola, especialmente naqueles momentos de passe, de transição, decidir um pouco melhor. Renato Paiva ao DAZN

O treinador português disse que viu o Brasil menosprezado e exaltou os técnicos que trabalham em clubes brasileiros.

O Brasil é um país imenso, com um futebol muito especial, com muitos bons jogadores, que produz muitos jogadores para o mundo, eles são jogadores muito talentosos. O Brasil tem excelentes técnicos, até mesmo os técnicos estrangeiros que vão para o Brasil são muito bons, eles estão ajudando todos nós, todos nós estamos ajudando a mostrar o que é o Brasil. Muitas pessoas ficam achando que o Brasil é mais fraco do que é. Nós temos um campeonato muito difícil no Brasil, então temos orgulho de representar muito bem o nosso país, especialmente o nosso time. Renato Paiva

Botafogo perde e passa em segundo

O Botafogo resistiu bastante, mas levou um gol no final e perdeu para o Atlético de Madri por 1 a 0, hoje, no Rose Bowl, pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes.

O Glorioso ficou com seis pontos — mesma quantia de PSG e Atlético de Madri — mas passou em segundo. O Glorioso teve 0 gols de saldo nos confrontos diretos contra os dois rivais, viu o PSG somar +3 e deixou o Atlético para trás, que teve -3 no saldo.

O Palmeiras pode ser o adversário nas oitavas. Para isso, basta que o time paulista não perca para o Inter Miami mais tarde.

O Botafogo jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h de hoje.