Recuperado, Zé Rafael termina semestre como titular absoluto no Santos

Zé Rafael encerrou o primeiro semestre de 2025 como um dos raros pontos positivos no Santos. Contratado no fim de fevereiro após saída do Palmeiras, o volante superou uma delicada cirurgia na coluna e, em poucos jogos, conquistou a titularidade com autoridade. Hoje, é peça-chave no time de Cléber Xavier e uma referência em meio à crise técnica do elenco.

Aos 31 anos, Zé chegou ao CT Rei Pelé sem ritmo, depois de cinco meses afastado dos gramados. Passou por um processo intenso de recuperação física, ganhou minutos aos poucos e, quando teve a chance, agarrou a titularidade. Em apenas seis partidas, consolidou-se no meio-campo e ajudou a equipe a reagir momentaneamente no Brasileirão, saindo do Z-4 ? ainda que o time siga ameaçado.

Internamente, a liderança do camisa 8 impressiona. Profissional dedicado, é elogiado pela comissão técnica não só pela entrega em campo, mas também pelo incômodo que demonstra com o mau momento da equipe. Mesmo diante de resultados ruins, como na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, foi considerado o melhor em campo no vestiário. Seu próprio comentário pós-jogo resume a fase: "Esse é meu 50%".

Contratado por R$ 15,5 milhões, Zé Rafael já começa a justificar o investimento. Sua presença tem sido uma das poucas unanimidades em um elenco que ainda busca encaixe.

Uma camisa, uma história rica em detalhes! O #MantoSagrado é lindo em todos os detalhes. Vista o seu e leve sua paixão por onde for! Compre já ? https://t.co/1FibEyJs5H pic.twitter.com/ZgLKnU0iZ8 ? Santos FC (@SantosFC) June 21, 2025

Apesar da forte concorrência no setor ? com nomes como Rincón, Pituca, Gabriel Bontempo e o lesionado João Schmidt ? Zé Rafael é, hoje, o dono da posição. Contra o Ceará, no empate sem gols no Allianz Parque, fez sua estreia e mostrou que estava pronto. Desde então, só evoluiu.

Zé Rafel entrou de férias, assim como o restante do elenco santista, e deve se reapresentar no CT Rei Pelé no dia 27 de junho. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.