Argentina lidera artilharia por países do Mundial; Brasil é o segundo

Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Do UOL, em São Paulo

A segunda rodada do Mundial de Clubes chegou ao fim ontem, e a Argentina lidera a lista da artilharia por país ao longo dos 32 jogos disputados até aqui.

Hermanos no topo

Os argentinos marcaram 16 gols no Mundial e têm um dos artilheiros da competição: Ángel Di María. O jogador do Benfica anotou três gols em dois jogos na competição — todos de pênalti.

O Brasil é o segundo no ranking ao lado da França. Dos 10 gols anotados por brasileiros, apenas um foi marcado por um jogador que não atua no Brasileirão: Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns.

A artilharia da competição está dividida entre quatro jogadores de países diferentes: o argentino Di María (Benfica), o francês Coman (Bayern de Munique), o alemão Musiala (Bayern de Munique) e o turco Yildiz (Juventus). Todos eles têm três gols marcados.

Artilharia por país no Mundial