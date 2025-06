Raniele faz primeiro semestre irregular e busca recuperação no Corinthians

O primeiro semestre do volante Raniele pelo Corinthians foi marcado pela irregularidade. O camisa 14 teve bons e maus momentos e até passou por uma mudança de função no meio-campo, mas terminou a primeira parte da temporada no departamento médico.

Com a rotação promovida pelo então técnico Ramón Díaz, Raniele começou a temporada alternando entre os titulares e o banco de reservas. Rapidamente, porém, o volante emendou uma sequência de sete partidas e não saiu mais do 11 inicial. Neste período, oscilou entre boas e más atuações.

A série de jogos, porém, foi interrompida por um problema físico. Na partida de ida contra a UCV (Venezuela), pela segunda fase da Libertadores, Raniele foi substituído ainda aos 19 minutos do primeiro tempo. No dia seguinte, o camisa 14 teve constatada uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita.

A contusão afastou Raniele dos gramados por quase três semanas. Ele voltou a campo no dia 9 de março e ficou à disposição para a sequência de decisões do Corinthians: o jogo de volta da terceira fase da Libertadores e as finais do Paulistão. Contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, ele saiu como titular, mas foi sacado ainda na etapa inicial por Ramón Díaz, que buscava um time mais ofensivo, já que a equipe precisava de uma vitória por 3 a 0.

Já nas finais do Paulistão, Raniele teve o que possivelmente foram as suas melhores atuações da temporada até o momento. Assim como o restante do elenco, o volante se entregou em campo e foi peça fundamental na marcação em ambas as partidas. Junto ao setor defensivo, ele não deixou os atacantes rivais jogarem.

O camisa 14, entretanto, não conseguiu manter o nível de atuações e passou a oscilar. Um exemplo foi o próprio Derby contra o Palmeiras, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, quando não correspondeu e foi sacado no intervalo. Outro jogo ruim aconteceu diante do Flamengo, na derrota por 4 a 0, quando Raniele deixou muito espaço e acabou falhando na marcação no lance do segundo gol rubro-negro.

Após a chegada do técnico Dorival Júnior, Raniele passou a exercer uma função diferente em campo. Com a confiança do treinador, Maycon se tornou o volante responsável pela saída de bola e pela proteção da entrada da área. Com isso, o camisa 14 passou a atuar mais avançado em algumas ocasiões, ora caindo pelos lados do campo, ora como um meia mais centralizado. No entanto, ainda não obteve grande sucesso na nova função.

Raniele vinha de oscilações, mas mesmo assim se manteve como uma importante peça no meio-campo do Corinthians. Contudo, o volante mais uma vez sofreu uma contusão que o afastou dos gramados. No empate sem gols contra o Vitória, o jogador deixou o campo aos 29 minutos do primeiro tempo.

Um dia após o duelo, o meio-campista alvinegro foi diagnosticado com um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Desde então, tem feito tratamento e foi desfalque no último compromisso da equipe antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes.

Assim como o restante do elenco do Corinthians, Raniele está de férias e retorna ao CT Dr. Joaquim Grava no próximo dia 28 de junho (sábado). Caso se recupere da lesão a tempo, o volante pode ficar à disposição de Dorival Júnior para a partida contra o Red Bull Bragantino. A bola rola no dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.